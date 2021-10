Carro despista-se e atropela três pessoas no passeio em Vila Verde

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, ao ser colhidas por um carro que se despistou e atropelou as vítimas que estavam num passeio na Avenida da República, em Parada de Gatim, Vila Verde.O alerta foi dado às 7h16 quando as vítimas seguiam a caminhar. As causas do despiste estão a ser investigadas pela GNR.As vítimas - dois feridos ligeiros e um ferido grave - forma transportadas para o hospital de Braga, tendo sido socorridas pelos bombeiros de Vila Verde, bombeiros de Amaraes e VMER de Barcelos.