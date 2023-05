Uma mulher ficou ferida depois do carro em que se seguia se despistar e cair de uma ravina, em Felgueiras.A condutora ficou encarcerada e depois de retirada do veículo, imobilizado numa zona de campo, foi transportada para o hospital de Guimarães.No local estiveram os Bombeiros de Felgueiras, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Guimarães e ainda a GNR, num total de 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.