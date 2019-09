Carro despista-se e cai em ravina em Arcos de Valdevez. Quatro jovens feridos

Quatro jovens ficaram esta segunda-feira feridos, dois deles com gravidade, em Arcos de Valdevez, na sequência do despiste do carro em que seguiam que caiu de uma ravina, com seis metros de altura, incendiou-se e provocou um incêndio florestal.Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, revelou que os quatro jovens, uma rapariga e três rapazes, com cerca de 20 anos e todos da mesma turma da escola secundária daquele concelho, foram encaminhados para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.O acidente ocorreu cerca das 14h38, na Estrada Municipal (EM) 530, em Morilhões, freguesia de São Salvador, Vila Fonche e Parada, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.Filipe Guimarães adiantou que, pelas 16h40, aquela estrada municipal estava ainda "cortada desde o acidente", estando "a decorrer trabalhos de limpeza da via"."É uma estrada com boas condições, mas com curvas", especificou, adiantando que "a chuva que tem caído poderá estar entre as causas do despiste da viatura".O comandante acrescentou que o incêndio florestal provocado pela viatura foi rapidamente extinto.A jovem que conduzia o veículo ligeiro, um dos dois feridos graves, é natural do concelho vizinho de Ponte de Lima, sendo que os três rapazes residem em Arcos de Valdevez.Ao local compareceram 15 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e de Ponte da Barca e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).