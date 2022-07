Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se este domingo e caiu ao rio, perto da barragem de Fagilde, na Quinta do Jadão, Penalva do Castelo, distrito de Viseu, tendo as autoridades encontrado uma vítima mortal, de 65 anos, disse fonte da GNR.

O alerta foi dado às 19h06 e estão no local mergulhadores, os bombeiros de Penalva e de Mangualde e o INEM, indicou fonte do comando-geral da GNR à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal foi encontrada fora do veículo e ainda não foi identificada.