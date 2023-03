Um carro despistou-se e capotou, este domingo, no Túnel do Carenque, na A9 CREL, na Amadora. Do acidente resultou um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra. As duas vias estão obstruídas mas o trânsito está a circular com normalidade.O alerta foi dado por volta das 13h04 e estão no local 8 operacionais dos Bombeiros de Belas, apoiados por 3 veículos.