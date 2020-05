Uma pessoa sofreu ferimentos leves na sequência de um despiste na sexta-feira pelas 22h30, no sentido Malveira da Serra - Biscaia.A vítima foi transportada ao hospital de Cascais. Houve danos num poste de Betão da EDP que teve de ser substituído esta noite devido ao risco de queda, bem como um armário da NOS e tamb+em danos no telhado de uma casa.No local estiveram os Bombeiros Alcabideche com 3 veículos com 9 elementos, a Proteção Civil de Cascais com um veículo e a GNR com 2 veículos.