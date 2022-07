Um carro despistou-se, na manhã desta terça-feira, na radial de Odivelas em direção a Lisboa e causou um ferido ligeiro. O acidente obrigou ao corte da via mais à direita da IC22, o que condicionou o trânsito até à capital.No local esteve a PSP e os Bombeiros de Odivelas, com 12 operacionais e cinco viaturas.O homem, com cerca de 50 anos, foi encaminhado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Odivelas.O alerta foi dado por volta das 7h45.A PSP está a investigar as causas do acidente.