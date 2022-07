Um carro caiu de uma falésia na praia da Bafureira, Cascais, na tarde desta terça-feira. De acordo com o CDOS de Lisboa, ninguém ficou ferido uma vez que a viatura não tinha ninguém no interior no momento do acidente.



O carro terá ficado destravado e começado a andar sozinho, só parado no fundo da falésia.





No local do acidente estão dez operacionais dos bombeiros e Polícia Marítima, que vão tentar agora apoiar o proprietário a retirar a viatura do local.