Carro destrói fachada de restaurante no Porto

Acidente ocorreu durante a manhã desta sexta-feira.

10:30

Um carro destruiu a fachada de um restaurante no Porto, durante a manhã desta sexta-feira.



O veículo ter-se-á despistado, ultrapassado o passeio e acabando por destruir as janelas de vidro do estabelecimento de restauração 'Casa das Bifanas do Amial', no Amial, Porto.