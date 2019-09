Um carro ficou totalmente destruído pelas chamas após ter-se incendiado este domingo de manhã na A22, mais conhecida por Via do Infante, em Albufeira.Segundo o que oconseguiu apurar, o condutor da viatura sentiu o motor a sobreaquecer, encostou à berma e conseguiu salvar-se a tempo, saindo rapidamente do carro.No local estiveram os Bombeiros de Vila Real de Santo António, bem como a GNR.O trânsito na Via do Infante esteve totalmente cortado durante cerca de 20 minutos.