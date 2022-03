Um incêndio destruiu por completo um carro, este sábado, no sentido norte-sul da A3, na zona de São Pedro de Fins, na Maia.



No local, as autoridades criaram um perímetro de segurança. Apesar do aparato, não houve registo de feridos.





À A3 acorreram os bombeiros de Santo Tirso, que apagaram as chamas.