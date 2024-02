Um carro incendiou-se esta segunda-feira, no IC19 sentido Sintra-Lisboa, em Pina Manique. A via da direita está cortada ao trânsito.Não há registo de feridos.O alerta foi dado às 10h20 para os Bombeiros Voluntários da Amadora que se mobilizara para o local com seis operacionais, apoiados por um veículo.