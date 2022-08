Um incêndio destruiu um carro, esta manhã de quinta-feira, em Gaia. As chamas deflagraram na zona do motor, por razões que ainda não estão apuradas, e propagaram-se rapidamente a toda a viatura.O alerta foi dado cerca das 11h00, para os bombeiros de Coimbrões e para o Batalhão de Sapadores de Gaia, para um incêndio rodoviário no IC23, sentido ponte do Freixo/Valadares. Não há registo de feridos na sequência do incêndio.A PSP de Gaia foi acionada para o local e investiga as causas do incêndio.