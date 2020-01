Uma viatura do INEM despistou-se e capotou esta quinta-feira no Penedo, Tondela, no distrito de Viseu.A viatura médica de emergência e reanimação despistou-se e acabou por capotar para um terreno na berma da estrada.Não houve registo de feridos. A bordo seguia uma enfermeira e um médico.O alerta foi dado pelas 17h53.No local estiveram os Bombeiros e a GNR de Tondela, num total de seis operacionais, apoiados por três viaturas.