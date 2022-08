Carro dos Bombeiros de Carnaxide destruído pelas chamas no fogo de Valpaços

Uma viatura florestal de combate a incêndio, da corporação de Carnaxide, foi destruído pelas chamas, esta quinta-feira de manhã, em Vila Real, durante as operações de combate ao fogo. O CM apurou que não há registo de feridos entre os operacionais.



O incêndio continua com duas frentes ativas, uma em direção a Vilarandelo e outra em direção a Vassal, onde ocorreu o incidente.





A equipa de bombeiros foi surpreendida, cerca das 11h00, pelas chamas, numa zona de encosta, no fogo de Valpaço, apurou oO incidente aconteceu na linha de fogo de frente ativa em Vassal, mas existe uma outra, em direção a Vilarandelo.

Não existem povoações na linha de fogo, e não há populações em perigo.





O carro de bombeiros estava integrado no GRIF de Lisboa destacado para o fogo de Valpaços.Este é o segundo incidente, este mês de agosto, com viaturas da corporação de Carnaxide, do concelho de Oeiras. Durante o combate ao fogo da Serra da Estrela, em Sarzedo, uma viatura com as mesmas características caiu numa ribanceira. Na sequência desse acidente, dois bombeiros, com cerca de 45 anos, sofreram ferimentos ligeiros.