Carro e ambulância ardem após colisão no acesso ao IC2

Um carro e uma ambulância arderam após colidirem, esta sexta-feira, na rotunda da Casa do Sal, no acesso ao IC2, em Coimbra. O trânsito encontrou-se obstruído na via no sentido sul-norte durante 2 horas.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado às 17h48 e não há registo de feridos.





No local estão 15 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros sapadores de Coimbra, elementos dos bombeiros voluntários de Anadia e da PSP.

As causas do acidente estão relacionadas com uma avaria no carro que seguia no tabuleiro no acesso ao IC2, direção norte, que acabou por incendiar. Os bombeiros sinalizaram a zona, no entanto a viatura em chamas destravou-se e embateu na ambulância, propagando o fogo para a viatura.

Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Anadia o fogo já se encontra extinto.