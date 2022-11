Um carro e uma carrinha arderam na manhã desta terça-feira, em Felgueiras.O acidente aconteceu pouco depois das sete horas da manhã, quando um carro se terá despistado e embatido contra uma carrinha que estava estacionada.Os bombeiros de Felgueiras estiveram no local e não há feridos a registar.A GNR investiga as causas do acidente.