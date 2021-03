Carro em chamas condiciona circulação no túnel do Grilo em Loures

Um incêndio num carro causou dificuldades na circulação, esta quarta-feira, no túnel do Grilo, em Loures. A faixa mais à direita, no sentido Algés-Sacavém, ficou cortada durante várias horas.O carro acabou totalmente carbonizado e o condutor, único ocupante do veículo, não ficou ferido.Foram mobilizados 12 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Loures.