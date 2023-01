Um carro em chamas está a condicionar o trânsito na VCI, no Porto. O incêndio situa-se junto do nó da A3, no sentido Freixo-Arrábida, mas a circulação faz-se lenta nos dois sentidos.O alerta foi dado às 11h30.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, não há feridos a registar.A faixa da esquerda está cortada ao trânsito.No local está uma viatura da PSP e 12 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto e bombeiros portuenses.Em atualização.