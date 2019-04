Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro em chamas junto à Malveira na A21 assusta condutores

O alerta para o incidente foi dado às 16h26 deste domingo. Uma hora depois, a via ainda se encontrava cortada naquele local.

18:06

Um carro em chamas assustou os condutores que circulavam na A21, junto à Malveira, na tarde desde domingo, no sentido Venda do Pinheiro - Malveira.



O alerta para o incidente foi dado às 16h26 deste domingo. Uma hora depois, a via ainda se encontrava cortada naquele local.



Nenhum dos ocupantes do veículo saiu ferido do acidente.



Em atualização