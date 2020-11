Carro consumido pelas chamas na A22 em Albufeira

Um automóvel foi ontem totalmente consumido pelas chamas enquanto circulava na A22, na zona de Albufeira. Não houve feridos, mas o trânsito no local esteve condicionado.



Ao que o CM apurou, uma avaria no motor terá estado na origem do incêndio que acabou por destruir o veículo. Os proprietários da viatura ainda conseguiram tirar alguns pertences do interior antes das chamas tomarem todo o carro. Os Bombeiros de Albufeira acabaram por extinguir o fogo e a GNR esteve no local a gerir o fluxo de trânsito, que esteve condicionado enquanto decorria a limpeza da via.



