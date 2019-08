Carro em contramão choca e fere cinco crianças em Proença-a-Nova

Uma violenta colisão frontal entre dois carros de matrícula espanhola deixou esta quinta-feira cinco crianças feridas, duas com gravidade, entre os 7 e os 12 anos, no IC8, em Proença-a-Nova.Quatro adultos, entre os 44 e os 45 anos, também sofreram ferimentos. Uma distração é a causa mais provável para este acidente que está a ser investigado pela GNR.O alerta foi dado pelas 13h00. Ao que oapurou, um dos carros seguia no sentido Proença-a-Nova-Castelo Branco. A outra viatura, de cor preta, seguia na estrada nacional 241-1 e entrou no nó de acesso ao IC8 pela saída, ou seja, em contramão.O outro carro, de cor branca, não conseguiu evitar o choque. Nenhum dos nove feridos ficou encarcerado. "À nossa chegada todas as vítimas estavam já no exterior das viaturas. Foram avaliadas pelas equipas pré-hospitalares e estabilizadas pelo médico da VMER", disse Alexandre Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários da Sertã, que integrou os quatro corpos de bombeiros mobilizados para o local.Foi também acionado o helicóptero do INEM sediado em Santa Comba Dão para evacuar as duas crianças feridas com gravidade para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Para a mesma unidade foram também transportadas as outras três crianças, de 7, 10 e 12 anos."Todos deram entrada no serviço de Urgência, foram observados e realizaram exames complementares de diagnóstico", esclareceu o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.Os quatro adultos, dois homens e uma mulher de 45 anos e uma mulher de 44, foram encaminhados para os Hospitais da Universidade de Coimbra. Também foram observados e fizeram exames.O trânsito no IC8 esteve cortado nos dois sentidos, durante mais de três horas. A via foi reaberta às 16h14. A GNR está a investigar o caso.Um homem com cerca de 30 anos morreu esta quinta-feira depois de a moto em que seguia se ter despistado, na variante de Celorico da Beira. O alerta foi dado pelas 14h30.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, que realizaram manobras de reanimação. O jovem, emigrante na Suíça, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital da Guarda.A GNR investiga as causas do acidente.