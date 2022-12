Carro em contramão provoca acidente em Coimbra

Um carro que seguia esta quarta-feira em contramão na Via Rápida de Taveiro, no sentido Taveiro - Coimbra, chocou contra uma viatura. Do acidente resultaram dois feridos, um deles, uma mulher de 80 anos, em estado grave e um homem, de 47, que sofreu ferimentos ligeiros.As vítimas foram transportados ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.Estrada esteve cortada para as operações de socorro às vítimas, remoção dos veículos e limpeza da via. No local estiveram 18 peracionais, com oito veículos dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, do INEM e da PSP.