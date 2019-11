Carro embate em cavalo à solta em Portimão

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um cavalo que se encontrava à solta provocou ferimentos leves numa jovem de 23 anos, esta quarta-feira de manhã, na EN125, na zona da Companheira, à saída de Portimão em direção a Lagoa. Quanto ao animal, sofreu ferimentos graves e acabou por ter de ser abatido pelo veterinário municipal. O trânsito esteve condicionado numa via.Fernando Águas, oficial dos Bombeiros de Portimão, que coordenou as operações no local, revela que foi necessário proceder "a manobras de desencarceramento para retirar a jovem em segurança".O alerta foi recebido às 07h54. No local estiveram um total de 20 operacionais e nove veículos dos Bombeiros Voluntários de Portimão, do Destacamento de Trânsito da GNR, elementos da concessionária ‘Rotas do Algarve’ e profissionais dos Serviços Municipais da Proteção Civil.De acordo com Fernando Águas, a população "deverá ter mais responsabilidade com os seus animais, pois estes acidentes são muito comuns". A GNR procurava esta quarta-feira identificar o dono do cavalo envolvido no acidente.Segundo dados do Ministério da Administração Interna, divulgados em maio do ano passado e respeitantes aos três anos anteriores, o Algarve foi a região com maior número de acidentes de atropelamento de cavalos (25), representando 22% dos casos a nível nacional. A área metropolitana de Lisboa foi a segunda zona com mais casos (17), de um total de 111 acidentes neste contexto em Portugal.