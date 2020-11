Carro fica pendurado em separador do Eixo Norte-Sul em Lisboa ao colidir com camião

Um automóvel ficou esta terça-feira à noite pendurado no rail lateral do Eixo Norte-Sul, em Lisboa, após o condutor do mesmo não ter conseguido evitar a colisão com um camião.

O acidente ocorreu pelas 21h10, na saída da Radial de Benfica para o Eixo Norte-Sul.

O condutor do ligeiro de passageiros perdeu o controlo da viatura, e não evitou que a mesma ficasse pendurada, quase a cair, no rail lateral.

Os bombeiros sapadores de Lisboa enviaram ao local 15 operacionais e três viaturas.

Quando o dispositivo de socorro chegou ao local já o condutor tinha saído do automóvel pelos próprios meios.

Não houve feridos a registar, e os bombeiros conseguiram retirar o automóvel sem incidentes.