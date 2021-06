Carro fica submerso com rebentamento de conduta na Costa da Caparica

Na sequência de um rebentamento de uma conduta, que provocou inundações, um carro ficou submerso, na manhã desta sexta-feira, na Avenida Aresta Branco, na Costa da Caparica.Quando se deu o incidente, uma viatura estava a passar na rua e acabou por ficar submersa. O condutor, de 60 anos, não ficou ferido e o carro já foi retirado do local.Os SMAS de Almada estão a fazer as operações necessárias para substituir a conduta que rebentou, e segundo o que o CM apurou, esta é uma tarefa que pode demorar toda a manhã.Os bombeiros de Cacilhas estão também no local.O rebentamento da conduta aconteceu por volta sete da manhã desta sexta-feira.