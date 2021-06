Carro incendeia-se ao colidir com outro na Lousada. Mulher transportada ao hospital em estado grave

Uma mulher, de 33 anos, ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre dois carros, durante a tarde desta quarta-feira, na Lousada.Segundo o que oconseguiu apurar, os dois veículos colidiram no nó da A42 com a A1, no sentido Lousada - Caíde. A viatura onde seguia a vítima incendiou-se, ficando totalmente carbonizada e provocando ainda um pequeno incêndio na mata adjacente.A mulher foi transportada ao hospital de Penafiel e, no teatro das operações, estiveram os bombeiros de Lousada, a VMER de Vale de Sousa e a patrulha da Brigada de Trânsito da GNR.O alerta ocorreu cerca das 13h38.