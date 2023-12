Um carro incendiou-se após se despistar, na tarde desta quinta-feira, na A1 entre a Mealhada e Aveiro, no sentido sul-norte. Há a registar um ferido ligeiro.O alerta foi dado por volta das 16h10.Foram acionados os bombeiros da Mealhada e a GNR. No local estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco veículos.A via da direita esteve cortada durante mais de duas horas, o que provocou filas grandes.