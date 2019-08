Carro incendeia-se na A1 em Alcanena

Um carro incendiou-se este sábado de manhã na A1, na zona de Minde, em Alcanena.Fonte oficial do CDOS de Santarém disse aoque o incidente ocorreu ao quilómetro 102, no sentido Sul - Norte.Ainda são desconhecidas as causas do incêndio.Foram mobilizados para o local da ocorrência 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.O alerta foi dado às 10h02.