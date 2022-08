Uma viatura ligeira de passageiros incendiou-se, este domingo de manhã, na A13, no sentido sul-norte, na zona de Marateca, Palmela.Quando os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura chegaram ao local o condutor já estava fora do carro e não teve qualquer ferimento. No local estiveram também operacionais da Brisa e da GNR.O alerta foi dado às 12h04.