Carro incendeia-se na A28 e fogo alastra-se a zona de mato em Vila do Conde

Um carro incendiou-se esta quarta-feira na A28 em Vila do Conde e o fogo alastrou-se à zona de mato envolvente.O alerta foi dado pelas 15h06.Os bombeiros extinguiram o incêndio na viatura rapidamente e dominaram o fogo no mato pouco depois.O trânsito esteve congestionado enquanto os operacionais combatiam as chamas.