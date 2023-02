Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira no acesso ao IP7, no sentido Sacavém-Odivelas, em Sacavém, e obrigou ao corte de uma via de trânsito.Ao que oapurou, o alerta para o incêndio foi dado às 14h40 para os Bombeiros de Sacavém e o fogo foi rapidamente extinto. Não houve registo de vítimas.No local estiveram três veículos dos Bombeiros de Sacavém acompanhados por oito operacionais, a Polícia de Trânsito e as Estradas de Portugal.