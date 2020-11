Carro invade relvado do Estádio da Luz e condutor acaba detido pela PSP

Um condutor invadiu esta tarde o relvado do Estádio da Luz. O homem resistiu à abordagem da segurança e acabou por ter que ser retirado do carro à força pela PSP, que o deteve.

O caso insólito aconteceu pelas quatro da tarde, quando o homem, aproveitando uma falha de segurança, avançou pelo relvado do estádio do Benfica no interior de uma viatura não autorizada. O homem aproveitou uma porta de acesso ao relvado que estava aberta porque àquela hora o clube fazia a colocação de publicidade, uma vez que na próxima quinta-feira recebe o Glasgow Rangers.

O homem invadiu o relvado, e durante alguns minutos deu várias voltas em redor do campo, até ser abordado pelos seguranças do Estádio da Luz. Mas nem isso travou o automobilista, que se trancou no interior da viatura e não respondeu às várias abordagens.

A segurança acabou por acionar a PSP, que se deslocou ao local. Indiferente à perturbação causada, e perante vários funcionários do Benfica, o homem continuou no interior da viatura até à chegada da polícia. E mesmo perante os agentes, permaneceu dentro do veículo.

Um dos agentes da PSP viu-se forçado a partir o vidro do carro para o retirar e formalizar a detenção. O agente ficou ferido e foi transportado ao Hospital de Santa Maria para ser assistido. O Benfica reagiu entretanto à ocorrência. O clube da Luz considera que a invasão do relvado pelo homem se trata de um caso de polícia.



O Record teve acesso às imagens da detenção do homem.