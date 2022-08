Carro invade Viagem Medieval na Feira e condutor acaba detido pela PSP

Um homem entrou com o carro desgovernado dentro da Viagem Mediaval de Santa Maria da Feira, quase atropleou um agente da PSP e provocou o pânico entre os vistantes.

Ao que o CM apurou, tudo aconteceu quando um morador que tem casa localizada no perímetro que abrange o evento quis passar a barreira policial para aceder à própria casa. Os agentes autorizaram a passagem mas pediram que o homem aguardasse até que estivessem reunidas as condições de segurança uma vez que havia muitas pessoas a circular no recinto. O homem desrespeitou a ordem e avançou a alta velocidade com o carro na direção da habitação, quase atropelou um dos agentes presentes e provocou o pânico entre os visitantes.

A polícia foi de imediato atrás do homem, obrigou-o a sair do carro e encaminhou-o para a esquadra. O detido já foi presente a um juiz.