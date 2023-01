O trágico atropelamento ocorreu perto das 06h00 deste domingo na Rua de Oliveira Monteiro, no centro da cidade do Porto. Dois jovens seguiam em trotinetas elétricas quando foram colhidos por um carro. As informações já recolhidas pela PSP dão conta de que as duas vítimas seguiam no passeio. Um dos jovens, com 25 anos, morreu logo no local do atropelamento.









