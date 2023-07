Um carro incendiou-se, na tarde deste domingo, perto da rotunda VL8 em Vila Nova de Gaia. Não há registo de feridos.O alerta foi dado às 14h35 para os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, que estiveram no local com sete operacionais e dois veículos.A estrada esteve cortada durante algum tempo, mas a circulação já foi retomada.No vídeo é possível ver a parte frontal do carro, onde se encontra o motor, a arder.