Carro queimado depois de assalto em parque de campismo de Albufeira

Dois homens assaltaram a receção do parque de campismo de Albufeira ao final da noite de domingo e fugiram com uma quantidade avultada de dinheiro.Minutos depois, na zona de Alpouvar, em Vale Paraíso, foi encontrado a arder um carro que as autoridades acreditam que tenha sido usado pelos assaltantes. O assalto ao parque de campismo aconteceu às 22h34, numa altura em que se efetuava o fecho do dia.Ao que oconseguiu apurar, os assaltantes ameaçaram os funcionários com um martelo. Não tinham armas de fogo e tudo aconteceu de forma muito rápida.Os dois assaltantes terão fugido com cerca de 20 mil euros que retiraram de um cofre. No entanto, a administração do parque de campismo não confirma a quantia roubada.Questionada pelo, fonte da administração da empresa que gere o parque confirmou o assalto, mas garante que "não houve qualquer tipo de agressão por parte dos assaltantes nem danos significativos".O carro que as autoridades acreditam que foi usado na fuga terá sido furtado e foi encontrado a cerca de um quilómetro em chamas.Os Bombeiros Voluntários de Albufeira e os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR estiveram no local onde se encontrava a viatura incendiada.O assalto foi captado pelo sistema de videovigilância do parque de campismo e os assaltantes continuavam esta terça-feira em fuga.O caso encontra-se em segredo de Justiça e está a ser investigado pelo NIC da GNR de Albufeira.