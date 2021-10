Um carro foi esta terça-feira retirado do mar no Funchal, na Madeira.O incidente aconteceu por volta das 12h30.O homem estava a desprender o atrelado do barco que tinha metido na água. A viatura estava travada e engatada, mas situada num local com algum lodo, o que levou o carro a entrar dentro de água.As operações de retirada do veículo do mar demoraram cerca de 30 minutos.