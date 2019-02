Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro roubado aparece capotado no rio Seia

Automóvel furtado em Mangualde apareceu em Oliveira do Hospital.

11:07

Um carro roubado em Mangualde, foi este sábado encontrado capotado e sem ocupantes, por um popular, no rio Seia.



Terá sido atirado da ponte do Salto, entre Lagares da beira e Ervedal, em Oliveira do Hospital.



A GNR está a investigar.