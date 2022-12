Carro suspeito causa aparato policial junto à Embaixada dos EUA em Lisboa

Leia também Sudão expulsa enviado especial da ONU

Um carro suspeito causou aparato policial, esta terça-feira, junto à embaixada dos EUA, em Lisboa.No local, encontra-se a PSP e uma unidade especial da polícia, através das equipas de inativação de explosivos e de segurança no subsolo a desencadear deligências para perceber se existe material explosivo.Esta segunda-feira, dois envelopes suspeitos chegaram à Embaixada da Ucrânia , no Restelo, Lisboa, e levaram ao corte total da Avenida das Descobertas. A PSP mobilizou meios do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo da Unidade Especial de Polícia para o local e, após análise aos pacotes entregues pelo carteiro, determinou que "não foram detetados explosivos".O comissário da polícia de Lisboa já confirmou que a viatura pertence a um funcionário da embaixada.