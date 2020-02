Carro 'voa' oito metros e faz dois feridos

Dois jovens, de 20 e 22 anos, escaparam com ferimentos ligeiros a um verdadeiro ‘voo’ de um automóvel que esta quinta-feira de manhã se despistou na avenida Marginal e aterrou em pleno areal da praia de Carcavelos. Apesar da violência do embate, as duas vítimas conseguiram sair pelo próprio pé do veículo.

O alerta para o despiste foi dado pelas 10h25. O Mercedes seguia na direção Cascais-Lisboa e ao passar na curva entre a Parede e a praia de Carcavelos, em frente ao Hospital José de Almeida, entrou em despiste, galgou o passeio e sobrevoou o pequeno muro de proteção, caindo de uma altura de oito metros. Dois nadadores-salvadores – que ali efetuam serviço ao longo de todo o ano – aperceberam-se logo do acidente e foram os primeiros a auxiliar as vítimas. Pouco depois chegavam os bombeiros, que continuaram as operações e transportaram os dois jovens ao Hospital de São Francisco Xavier, onde ficaram internados para observação.

O carro ficou totalmente destruído e só foi retirado do local três horas depois, com o auxílio de uma retroescavadora da Câmara de Cascais.

O veículo será alvo de perícias para perceber se teve alguma falha mecânica e a PSP investiga se a velocidade excessiva e o piso molhado contribuíram para o aparatoso acidente.

Exatamente no mesmo local, mas em janeiro de 2017, uma jovem condutora de 22 anos perdeu a vida num acidente em tudo semelhante, mas no qual a viatura ‘aterrou’ numa zona de rochas de rodas para cima.