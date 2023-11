Carro ‘voou’ na A17 e fez cinco feridos

Cinco jovens, todos com cerca de 18 anos, ficaram feridos, um dos quais com gravidade, após o despiste do carro em que seguiam na A17, junto à saída para Cantanhede, no sábado.As vítimas terão saído de Lisboa e dirigiam-se para Aveiro para um aniversário. Pelas 13h40, o carro despistou-se e foi projetado sobre o rail de proteção, tendo ficado imobilizado em sentido contrário no separador central.