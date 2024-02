Um carro ficou totalmente destruído pelas chamas e outros três ficaram danificados, na madrugada deste domingo, no parque de viaturas de uma agência de aluguer de carros, na rua das Indústrias, na Trofa.



O incêndio terá deflagrado numa das viaturas, cerca das 1h30 e acabou por alastrar às outras.





No combate às chamas estiveram os Bombeiros da Trofa, com cinco operacionais e duas viaturas. A GNR esteve no local, mas o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.