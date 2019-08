Carros atingidos por árvore em Santarém

Três automóveis ficaram danificados na sequência da queda de um ramo de árvore de grande porte, junto a um prédio no Alto do Bexiga, em Santarém.A queda do ramo, que ocorreu cerca das 04h25 de ontem, teve apenas consequências materiais, mas os moradores não ganharam para o susto.Dos três carros atingidos, dois sofreram danos avultados. Os residentes queixam-se há já vários meses do estado de conservação de algumas árvores e afirmam que há outros ramos em risco de queda.No local, estiveram os Bombeiros Sapadores de Santarém, com sete elementos e duas viaturas.