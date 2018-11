Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carros da GNR com excesso de quilómetros

Cinco viaturas estão avariadas no posto de Loulé.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 09:13

Cinco carros da GNR estão avariados no Posto Territorial de Loulé. Os problemas em viaturas, sabe o CM, estão a afetar outros postos e destacamentos do Comando de Faro desta força de segurança.



A GNR garante que a segurança não está comprometida.



As avarias, ao que o CM apurou, estão relacionadas com o elevado desgaste das viaturas, algumas delas com mais de 500 mil quilómetros.



Questionada pelo CM, fonte do Comando Geral da GNR assumiu que "a frota atribuída ao Posto Territorial de Loulé não apresenta, de momento, uma operacionalidade de 100%, tendo a situação sido sanada através do balanceamento, por parte do Destacamento Territorial de Loulé, de duas viaturas, estando em reserva outras duas em caso de necessidade, medida que permite garantir o cumprimento das missões atribuídas àquela subunidade".



Governo questionado

A falta de meios em Loulé levou o deputado do PSD, Cristóvão Norte, a questionar o Governo, por entender ser "inconcebível" a GNR funcionar "sem condições de servir bem os cidadãos e zelar pela sua segurança, vida, bens e propriedade".



Falta de efetivo

Segundo o CM apurou, alguns postos e destacamentos da GNR na região também sofrem com a falta de efetivo, levando a que o patrulhamento noturno às ocorrências já tenha sido feito com apenas uma viatura e três militares, em três concelhos.