Carros da PSP sem inspeção

Polícias obrigados a ir a ocorrências em veículos sem vistoria.

Por Magali Pinto e Sara G. Carrilho | 08:35

Agentes da PSP ao serviço em esquadras da Divisão Policial de Loures terão ido para ocorrências, nos últimos tempos, em carros-patrulha e em veículos das brigadas sem a inspeção periódica obrigatória. Quando polícias recusaram andar nos veículos, na esquadra de Torres Vedras, o comandante enviou uma circular interna, na última semana, dando ordens para usarem os carros, mesmo sem a vistoria obrigatória.



Na circular, a que o CM teve acesso, pode ler-se que "existe determinação superior de que os veículos afetos à PSP podem circular sem inspeção, por força do interesse público". O documento foi elaborado com base numa orientação feita há vários meses que serve de referência apenas para casos de máxima urgência. Mas foi enviada para todo o efetivo a fim de justificar todo o tipo de casos.



Fonte da Direção Nacional disse ao CM que "a PSP procura que não aconteçam situações de falta de inspeção e que, quando existam, que sejam rapidamente ultrapassadas. Existe uma orientação que só faz sentido em caso de necessidade ou urgência à qual se sobrepõe a norma administrativa".



Confrontado com esta situação, Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, diz que o caso "coloca em causa quem conduz as viaturas, os outros condutores e peões". "Os que se estão a recusar têm motivos para estarem preocupados! Uma viatura sem inspeção pode ter imensas anomalias que se traduzem num perigo público", disse.