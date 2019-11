Carros de alta cilindrada roubados com recurso a carjacking em Gondomar e Valongo

Dois carros de alta cilindrada foram roubados na noite de quinta-feira através do método de carjacking, nas zonas de Gondomar e Valongo.



Os assaltos ocorreram entre as 21h00 e as 23h, quando três homens encapuzados e armados abordaram uma mulher dentro de um BMW.

A vítima estava acompanhada pela filha quando foram obrigadas a abandonar a viatura perante ameaça com arma.



Os três homens fugiram na viatura roubada em direção à EN14, sentido Maia.



À saída da EN14, os assaltantes abordam outro condutor, atirando tiros para o ar, mas sem conseguirem, no entanto, levar o carro.



Ao longo dos percursos assaltaram ainda bombas de gasolina na zona de Gondomar e de Valongo.



Os três encapuzados acabaram por roubar outro carro, de marca Mercedes, na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, pelo mesmo método, atirando alguns tiros para o ar.



A PSP e a GNR foram alertadas para as situações.



A Polícia Judiciária está agora a investigar os casos.



Há ainda registo de uma pessoa que deu entrada no hospital e que refere que foi baleada pelos três homens encapuzados.



Os assaltantes continuam em fuga após uma perseguição pelas autoridades até ao concelho da Paços de Ferreira.