Carros de luxo lavam fortuna a traficantes

Augusto Fernandes e advogada Sandra Martins suspeitos de envolvimento no esquema.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma investigação a uma rede de tráfico de droga com base no Monte da Caparica, em Almada, levou a GNR à detenção de oito pessoas – entre elas Augusto Fernandes, o empresário do ramo automóvel conhecido por vender carros a famosos – e à constituição de arguida da advogada Sandra Martins, que representa vários arguidos envolvidos na invasão da Academia de Alcochete.



Em causa estão crimes de associação criminosa, tráfico de droga e branqueamento de capitais.



De acordo com o comandante da GNR de Almada, esta investigação – denominada operação Asilo 28, em alusão ao bairro a partir de onde o núcleo principal operava – teve início há três anos.



"Era um esquema de tráfico de rua, no qual identificámos o cabecilha e a partir daí fomos estabelecendo as relações com outras redes de tráfico em bairros de Lisboa", explicou ao CM o capitão Luís Maciel.



Na manhã de terça feira, dezenas de operacionais da GNR avançaram para buscas em 21 residências, dois estabelecimentos comerciais e um escritório de advogados, onde foi apreendida droga, armas, munições, automóveis de alta cilindrada e mais de 22 mil euros.



O grupo de traficantes criava empresas para justificar e lavar os milhares de euros obtidos com o tráfico. "A lavagem de capitais passava também pela aquisição de bens materiais de elevado valor, como automóveis e motociclos, num stand na região do Porto, o qual fornecia ainda veículos de alta cilindrada para o transporte de droga para esta rede, cujo proprietário foi detido", esclareceu a mesma fonte da GNR.



Foi por este motivo que Augusto Fernandes foi detido e levado para Almada, onde ontem à tarde foi presente a tribunal para interrogatório, tal como os outros detidos. O empresário acabou por ser libertado.



Já Sandra Martins é suspeita de ter colaborado com os outros arguidos na formalização de negócios que permitiam branquear capitais.



O CM tentou ontem obter uma reação da advogada, sem sucesso.



Dono do BMW que Angélico conduzia

Augusto Fernandes é um conhecido comerciante de automóveis da região Norte. Trabalha sobretudo com carros de luxo e alta cilindrada, e tem na sua carteira de clientes vários jogadores de futebol e famosos de várias áreas.



Ficou conhecido no verão de 2011, na sequência da morte do ator Angélico Vieira, que perdeu a vida num aparatoso acidente de viação na A1.



O carro – um BMW 635 – pertencia ao stand de Augusto Fernandes, e segundo a GNR circulava com pneus desadequados. Ainda assim a causa do acidente foi atribuída à velocidade excessiva.



Aníbal Pinto ataca detenção da GNR

O advogado de Augusto Fernandes garante que este "está inocente" e "não fez mais do que qualquer vendedor de automóveis faz".



"Lamento é este expediente de deter uma pessoa na Póvoa de Varzim e trazê-la para Almada", aponta Aníbal Pinto.