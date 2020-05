Carros mal estacionados nas praias vão ser rebocados

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os banhistas que estacionarem os carros fora dos parques de estacionamento das praias vão ter uma penalização elevada: as viaturas serão rebocadas e os donos sujeitos, nos termos da lei, ao pagamento de uma coima e de uma taxa de remoção do veículo cujo valor médio será superior a 100 euros.Se as praias concessionadas já têm espaços de estacionamento, nas praias selvagens e sem vigilância cabe agora ...