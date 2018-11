Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carta por pontos tira 118 condutores da estrada

Há nesta altura cerca de 500 pessoas perto de atingirem o limite mínimo de pontos.

08:52

Pelo menos 118 condutores ficaram sem carta de condução desde que o sistema por pontos entrou em funcionamento, no verão de 2016.



Os dados foram avançados pelo secretário de Estado da Proteção Civil durante as cerimónias do Dia da Memória das Vítimas da Estrada, em Castelo Branco.



José Artur Neves adiantou que há nesta altura cerca de 500 condutores perto de atingirem o limite mínimo de pontos e de ficarem também impedidos de conduzir antes de voltarem à escola de condução.



"O Governo tem a segurança rodoviária como um dos pilares essenciais para uma sociedade que valoriza o bem-estar. É necessário haver uma mobilização coletiva", disse o governante.